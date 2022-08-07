Кэмерон Норри не смог защитить титул в Лос-Кабосе
Определился победитель турнира в Мексике
В воскресенье, 7 августа, был сыгран финальный матч хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Кэмерон Норри (Великобритания, АТР 12) не смог защитить титул и проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах за 1 час и 21 минуту.
АТР Лос-Кабос (Мексика). Финал. Хард
Кэмерон Норри (Великобритания) - Даниил Медведев (россия) - 5:7, 0:6
Кэмерон смог уйти на приеме с двух сет-поинтов в первом сете при счете 4:5 (15:40)*, но затем проиграл 8 геймов в ряд.
The moment @DaniilMedwed reigned victorious in Los Cabos 🙌#ATC2022 pic.twitter.com/rOWNariJDr— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2022
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