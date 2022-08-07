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ATP
07 августа 2022, 07:28 | Обновлено 07 августа 2022, 07:29
297
0

Кэмерон Норри не смог защитить титул в Лос-Кабосе

Определился победитель турнира в Мексике

07 августа 2022, 07:28 | Обновлено 07 августа 2022, 07:29
297
0
Кэмерон Норри не смог защитить титул в Лос-Кабосе
Instagram. Лос-Кабос

В воскресенье, 7 августа, был сыгран финальный матч хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Кэмерон Норри (Великобритания, АТР 12) не смог защитить титул и проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

АТР Лос-Кабос (Мексика). Финал. Хард

Кэмерон Норри (Великобритания) - Даниил Медведев (россия) - 5:7, 0:6

Кэмерон смог уйти на приеме с двух сет-поинтов в первом сете при счете 4:5 (15:40)*, но затем проиграл 8 геймов в ряд. 

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Даниил Медведев Кэмерон Норри ATP Лос-Кабос
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Источник Sport.ua
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