Кэмерон Норри не смог защитить титул в Лос-Кабосе

В воскресенье, 7 августа, был сыгран финальный матч хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Кэмерон Норри (Великобритания, АТР 12) не смог защитить титул и проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

АТР Лос-Кабос (Мексика). Финал. Хард

Кэмерон Норри (Великобритания) - Даниил Медведев (россия) - 5:7, 0:6

Кэмерон смог уйти на приеме с двух сет-поинтов в первом сете при счете 4:5 (15:40)*, но затем проиграл 8 геймов в ряд.