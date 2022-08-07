Один тайм Малиновского. Аталанта проиграла Валенсии в товарищеском матче

В субботу миланский «Интер» и «Аталанта» провели товарищеские матчи.

«Нерадзурри» в результативном поединке уступили испанскому «Вильярреалу» со счетом 2:4.

«Аталанта» встречалась с «Валенсией» и проиграла со счетом 1:2. Украинец Руслан Малиновский, выступающий в бергамском клубе, провел на поле весь второй тайм.

В еще одном испано-итальянском противостоянии «Бетис» обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.

Товарищеские матчи.

«Интер» – «Вильярреал» – 2:4

Лукаку (36), Дамброзио (66) – Педраса (29, 48), Кокелен (43), Джексон (81).

«Валенсия» – «Аталанта» – 2:1

Пералес (43, 81) – Эдерсон (53).

«Бетис» - «Фиорентина» - 3:1

Хуанми (29), Иглесиас (34), Миранда (74) – Йович (61).