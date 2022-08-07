Один тайм Малиновского. Аталанта проиграла Валенсии в товарищеском матче
«Интер» уступил «Вильярреалу»
В субботу миланский «Интер» и «Аталанта» провели товарищеские матчи.
«Нерадзурри» в результативном поединке уступили испанскому «Вильярреалу» со счетом 2:4.
«Аталанта» встречалась с «Валенсией» и проиграла со счетом 1:2. Украинец Руслан Малиновский, выступающий в бергамском клубе, провел на поле весь второй тайм.
В еще одном испано-итальянском противостоянии «Бетис» обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.
Товарищеские матчи.
«Интер» – «Вильярреал» – 2:4
Лукаку (36), Дамброзио (66) – Педраса (29, 48), Кокелен (43), Джексон (81).
«Валенсия» – «Аталанта» – 2:1
Пералес (43, 81) – Эдерсон (53).
«Бетис» - «Фиорентина» - 3:1
Хуанми (29), Иглесиас (34), Миранда (74) – Йович (61).
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