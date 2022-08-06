Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай

29-летний бразильский полузащитник Бернард, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», может вскоре вернуться в европейский футбол.

В настоящий момент Бернард выступает за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, однако интерес к бразильцу проявляют греческий ПАОК и турецкий «Галатасарай».

Греки в прессе называются фаворитами в борьбе за Бернарда, но турки нацелены составить конкуренцию ПАОКу до последнего.

«Аль-Шарджа» якобы не прочь расстаться с Бернардом, контракт которого действует до лета 2023 года. За уход бразильца эмиратский клуб не будет просить слишком высокую сумму.

В «Аль-Шарджу» Бернард перебрался летом минувшего года из «Эвертона» за 1 миллион евро. Провел 23 матча в чемпионате ОАЭ, в которых отличился 4 забитыми мячами.

Напомним, что Бернард является самой дорогостоящей покупкой в истории «Шахтера». За него летом 2013 года «горняки» заплатили «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро. Впоследствии бразилец, дождавшись окончания контракта, ушел бесплатно в «Эвертон».