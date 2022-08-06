Нападающий Криштиану Роналду покинул стадион во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано» (1:1).

37-летний португалец ушел из «Олд Траффорд» еще до окончания встречи. Роналду вышел в стартовом составе МЮ, но был заменен сразу после перерыва.

Наставник «Ман Юнайтед» Эрик Тен Хаг резко заткнул журналиста, когда ему задали вопрос про действия Роналду.

ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста