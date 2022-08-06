Англия06 августа 2022, 22:43 | Обновлено 06 августа 2022, 22:53
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ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
Криштиану ушел со стадиона, когда «Ман Юнайтед» играл с «Райо Вальекано»
06 августа 2022, 22:43 | Обновлено 06 августа 2022, 22:53
2568
2
Нападающий Криштиану Роналду покинул стадион во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано» (1:1).
37-летний португалец ушел из «Олд Траффорд» еще до окончания встречи. Роналду вышел в стартовом составе МЮ, но был заменен сразу после перерыва.
Наставник «Ман Юнайтед» Эрик Тен Хаг резко заткнул журналиста, когда ему задали вопрос про действия Роналду.
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
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Комментарии 2
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Як чудово включати дурня !
Тобто прочитавши статтю я не мав дізнатись як прокоментував тренер питання журналіста? Сенс статті в тому, щоб я подивився відео?
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