Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
Англия
06 августа 2022, 22:43 | Обновлено 06 августа 2022, 22:53
2568
2

ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста

Криштиану ушел со стадиона, когда «Ман Юнайтед» играл с «Райо Вальекано»

06 августа 2022, 22:43 | Обновлено 06 августа 2022, 22:53
2568
2
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
Ман Юнайтед. Эрик тен Хаг

Нападающий Криштиану Роналду покинул стадион во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано» (1:1).

37-летний португалец ушел из «Олд Траффорд» еще до окончания встречи. Роналду вышел в стартовом составе МЮ, но был заменен сразу после перерыва.

Наставник «Ман Юнайтед» Эрик Тен Хаг резко заткнул журналиста, когда ему задали вопрос про действия Роналду.

ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Рома – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Криштиану Роналду видео пресс-конференция Райо Вальекано товарищеские матчи выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бундеслига. Вердер вернулся яркой ничьей, победы Боруссии М и Фрайбурга
Футбол | 06 августа 2022, 19:10 0
Бундеслига. Вердер вернулся яркой ничьей, победы Боруссии М и Фрайбурга
Бундеслига. Вердер вернулся яркой ничьей, победы Боруссии М и Фрайбурга

Продолжается 1-й тур чемпионата Германии

Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Футбол | 06 августа 2022, 21:38 3
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате

Единственный гол забил Жоржиньо, который реализовал пенальти

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 06.08.2022, 14:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Футбол | 06.08.2022, 18:25
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
Футбол | 06.08.2022, 03:35
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Як чудово включати дурня !
Ответить
0
yadiver gulyanitskyy
Тобто прочитавши статтю я не мав дізнатись як прокоментував тренер питання журналіста? Сенс статті в тому, щоб я подивився відео?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
05.08.2022, 20:20
Бокс
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 1
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
06.08.2022, 04:40
Теннис
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
06.08.2022, 15:25 4
Бокс
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
05.08.2022, 14:22 2
Футбол
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
06.08.2022, 10:29 7
Футбол
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
06.08.2022, 01:23 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности