Лига чемпионов06 августа 2022, 19:53 |
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Штурм перед матчем с Динамо потерял очки в чемпионате Австрии
Команда сыграла вничью
06 августа 2022, 19:53 |
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«Штурм» в матче 3-го тура чемпионата Австрии сыграл вничью 1:1 с командой «Рид». Команда набрала 5 очков и занимает 3-е место.
9 августа «Штурм» сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Динамо». Киевляне выиграли первый поединок со счетом 1:0.
Чемпионат Австрии. 3-й тур
Рид - Штурм 1:1
Голы: Моншейн, 78 (с пен) - Ланг, 11
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