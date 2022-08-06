Штурм перед матчем с Динамо потерял очки в чемпионате Австрии

«Штурм» в матче 3-го тура чемпионата Австрии сыграл вничью 1:1 с командой «Рид». Команда набрала 5 очков и занимает 3-е место.

9 августа «Штурм» сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Динамо». Киевляне выиграли первый поединок со счетом 1:0.

Чемпионат Австрии. 3-й тур

Рид - Штурм 1:1

Голы: Моншейн, 78 (с пен) - Ланг, 11