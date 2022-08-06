Бундеслига. Вердер вернулся яркой ничьей, победы Боруссии М и Фрайбурга

Вчера новый сезон чемпионата Германии открылся ярким разгромом от «Баварии», а сегодня 1-й тур продолжился еще рядом матчей.

Отметим возвращение в элиту «Вердера», который сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом». Победить удалось «Фрайбургу», «Униону» и «Боруссии» Менхенгладбах.

Чемпионат Германии. 1-й тур

Вердер - Вольфсбург 2:2

Голы: Нмеча, 11, Гилавоги, 84 - Фулкруг, 21, Биттенкурт, 23

Унион - Герта 3:1

Голы: Пефок, 32, Беккер, 50, Кнохе, 55 - Лукебакио, 85

Боруссия М - Хоффенхайм 3:1

Голы: Бенсебайни, 42, Тюрам, 72, Элведи, 79 - Сков, 26

Бохум - Майнц 1:2

Голы: Стогер, 39 - Онисиво, 26, 77

Аугсбург - Фрайбург 0:4

Голы: Грегоритш, 46, Грифо, 48, Гинтер, 61, Доан, 76