Бундеслига. Вердер вернулся яркой ничьей, победы Боруссии М и Фрайбурга
Продолжается 1-й тур чемпионата Германии
Вчера новый сезон чемпионата Германии открылся ярким разгромом от «Баварии», а сегодня 1-й тур продолжился еще рядом матчей.
Отметим возвращение в элиту «Вердера», который сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом». Победить удалось «Фрайбургу», «Униону» и «Боруссии» Менхенгладбах.
Чемпионат Германии. 1-й тур
Вердер - Вольфсбург 2:2
Голы: Нмеча, 11, Гилавоги, 84 - Фулкруг, 21, Биттенкурт, 23
Унион - Герта 3:1
Голы: Пефок, 32, Беккер, 50, Кнохе, 55 - Лукебакио, 85
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1
Голы: Бенсебайни, 42, Тюрам, 72, Элведи, 79 - Сков, 26
Бохум - Майнц 1:2
Голы: Стогер, 39 - Онисиво, 26, 77
Аугсбург - Фрайбург 0:4
Голы: Грегоритш, 46, Грифо, 48, Гинтер, 61, Доан, 76
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