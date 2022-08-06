Англия06 августа 2022, 18:41 | Обновлено 06 августа 2022, 18:46
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Миколенко выйдет в основном составе на матч Эвертона против Челси
Поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги состоится 6 августа в 19:30
06 августа 2022, 18:41 | Обновлено 06 августа 2022, 18:46
440
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В поединке 1-го тура АПЛ в Ливерпуле «Эвертон» принимает лондонский «Челси».
Матч начнется 6 августа в 19:30 на «Стэмфорд Бридж».
Украинский защитник Виталий Миколенко заявлен в основном составе хозяев поля.
Стартовые составы команд на матч Эвертон – Челси
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