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  4. Миколенко выйдет в основном составе на матч Эвертона против Челси
Англия
06 августа 2022, 18:41 | Обновлено 06 августа 2022, 18:46
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0

Миколенко выйдет в основном составе на матч Эвертона против Челси

Поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги состоится 6 августа в 19:30

06 августа 2022, 18:41 | Обновлено 06 августа 2022, 18:46
440
0
Миколенко выйдет в основном составе на матч Эвертона против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В поединке 1-го тура АПЛ в Ливерпуле «Эвертон» принимает лондонский «Челси».

Матч начнется 6 августа в 19:30 на «Стэмфорд Бридж».

Украинский защитник Виталий Миколенко заявлен в основном составе хозяев поля.

Стартовые составы команд на матч Эвертон – Челси

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эвертон - Челси стартовые составы Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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