Днепр-1 будет играть домашние матчи еврокубков в другом словацком городе
Украинский клуб проведет матчи в Кошице
«Днепр-1» проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице. Ранее сообщалось, что «Днепр-1» будет играть в Дунайской Стреде.
Польский журналист Петр Слонка сообщил:
«По логистическим причинам «Днепр-1» не будет проводить матчи Лиги Европы на Дунайской Стреде, но будет играть в Кошице. Там точно будет сыгран матч четвертого квалификационного раунда ЛЕ, также клуб планирует провести там групповой этап».
В Кошице есть стадион «Локомотив», рассчитанный на 10 787 зрителей.
Город Кошице расположен в 95 км от Ужгорода, в то время как от Дунайской Стреды до Ужгорода - 434 км.
Команда будет стартовать в ЛЕ с квалификационного раунда. Матчи пройдут 18 и 25 августа.
❗🇺🇦🇸🇰⚽️— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 6, 2022
Dnipro-1 ze względów logistycznych nie zagra meczów w Lidze Europy (lub LKE) w Dunajskiej Stredzie, a w Koszycach.
Mecz IV eliminacji LE zostanie tam rozegrany na pewno, a klub planuje również, by odbyła się tam i faza grupowa. pic.twitter.com/2SFSl2hflz
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