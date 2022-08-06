Днепр-1 будет играть домашние матчи еврокубков в другом словацком городе

«Днепр-1» проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице. Ранее сообщалось, что «Днепр-1» будет играть в Дунайской Стреде.

Польский журналист Петр Слонка сообщил:

«По логистическим причинам «Днепр-1» не будет проводить матчи Лиги Европы на Дунайской Стреде, но будет играть в Кошице. Там точно будет сыгран матч четвертого квалификационного раунда ЛЕ, также клуб планирует провести там групповой этап».

В Кошице есть стадион «Локомотив», рассчитанный на 10 787 зрителей.

Город Кошице расположен в 95 км от Ужгорода, в то время как от Дунайской Стреды до Ужгорода - 434 км.

Команда будет стартовать в ЛЕ с квалификационного раунда. Матчи пройдут 18 и 25 августа.