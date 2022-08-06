Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 будет играть домашние матчи еврокубков в другом словацком городе
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 18:24 | Обновлено 06 августа 2022, 18:52
602
1

Днепр-1 будет играть домашние матчи еврокубков в другом словацком городе

Украинский клуб проведет матчи в Кошице

06 августа 2022, 18:24 | Обновлено 06 августа 2022, 18:52
602
1
Днепр-1 будет играть домашние матчи еврокубков в другом словацком городе
ФК Днепр-1

«Днепр-1» проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы в словацком городе Кошице. Ранее сообщалось, что «Днепр-1» будет играть в Дунайской Стреде.

Польский журналист Петр Слонка сообщил:

«По логистическим причинам «Днепр-1» не будет проводить матчи Лиги Европы на Дунайской Стреде, но будет играть в Кошице. Там точно будет сыгран матч четвертого квалификационного раунда ЛЕ, также клуб планирует провести там групповой этап».

В Кошице есть стадион «Локомотив», рассчитанный на 10 787 зрителей.

Город Кошице расположен в 95 км от Ужгорода, в то время как от Дунайской Стреды до Ужгорода - 434 км.

Команда будет стартовать в ЛЕ с квалификационного раунда. Матчи пройдут 18 и 25 августа.

По теме:
Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
У Артема Довбика родилась дочка
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Днепр-1 Лига Европы Кошице Петр Слонка Дунайска Стреда
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 06 августа 2022, 14:30 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Футбол | 06 августа 2022, 18:25 8
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал

Накануне украинский легионер провел первый официальный матч в футболке «канониров»

ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Футбол | 05.08.2022, 22:25
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Футбол | 06.08.2022, 19:05
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
Футбол | 06.08.2022, 06:52
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Реально найкращий варіант. Готуються в Ужгороді, на ігри 2 години і в Словаччині.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 1
Футбол
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
04.08.2022, 22:35
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
05.08.2022, 06:43 28
Футбол
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
05.08.2022, 15:30 32
Футбол
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
04.08.2022, 21:38
Теннис
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
04.08.2022, 22:24 16
Футбол
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
04.08.2022, 18:50
Футбол
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
04.08.2022, 19:40 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности