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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 17:50 |
289
0

Металлист почти закончил комплектацию, клуб ищет форварда

Клуб хочет подписать одного игрока

06 августа 2022, 17:50 |
289
0
Металлист почти закончил комплектацию, клуб ищет форварда
metalist.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» почти завершил комплектацию состава на новый сезон.

Основной проблемой остается позиция форварда. Сейчас на просмотре находится украинский нападающий с опытом выступлений в УПЛ, но фамилия не называется.

Задачей команды будет финиш в топ-5 чемпионата Украины. Финансовая ситуация, в целом, стабильная.

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Источник Циганик LIVE
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