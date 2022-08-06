Украина. Премьер лига06 августа 2022, 17:50 |
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Металлист почти закончил комплектацию, клуб ищет форварда
Клуб хочет подписать одного игрока
06 августа 2022, 17:50 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» почти завершил комплектацию состава на новый сезон.
Основной проблемой остается позиция форварда. Сейчас на просмотре находится украинский нападающий с опытом выступлений в УПЛ, но фамилия не называется.
Задачей команды будет финиш в топ-5 чемпионата Украины. Финансовая ситуация, в целом, стабильная.
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