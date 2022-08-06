Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который проживает в Венгрии, рассказал об отношении в этой стране к войне рф против Украины.

«Нужно понимать, что Венгрия - это маленькая россия. Полная узурпация СМИ со стороны власти, полный контроль всех медиа, которые есть в стране. Только, кажется, одна онлайн-платформа является свободной, остальные контролируются государством. Но нужно разделять власть и провластных людей и остальных граждан этой страны».

«У меня было большое количество знакомых, которые давали переселенцам свое жилье, давали деньги. Поддержка была, но не от государства».

«Потому что государство получает большое количество преференций от рф по поводу газа», - сказал Стаховский.