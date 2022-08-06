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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Не чувствую, что мне 65 лет. Луческу дает пример»
Лига наций
06 августа 2022, 17:29 |
234
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Не чувствую, что мне 65 лет. Луческу дает пример»

Тренер празднует день рождения

06 августа 2022, 17:29 |
234
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Не чувствую, что мне 65 лет. Луческу дает пример»
uaf.ua

Сегодня 65 лет исполнилось тренеру сборной Украины Александру Петракову, который берет пример с 77-летнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу.

— Александр Васильевич, с днем ​​рождения вас! 65 — это частично юбилей. Как вы воспринимаете и встречаете эту дату в наше непростое время?

— Спасибо за поздравление. Знаете, скажу откровенно, без громких слов – не могу утверждать, что мне нравится это число (улыбается). 65… Я на 65 не чувствую себя. Я в душе – молодой человек, работаю с молодыми ребятами, они меня заряжают позитивом. Сердцем и душой я только молодею! А еще нам всем дает пример бодрости духа и энергичности наставник «Динамо» Мирча Луческу, который в свои 77 полон сил!

— И все же — в свой день рождения, чего бы вы пожелали себе?

— Я убежден, что у каждого человека должна быть мечта, потому что без него просто невозможно жить. Мне 65, у меня есть мечты, я ими живу! В первую очередь, это наша победа в войне с россией. А футбольные мечты - здесь нет тайн. Знаете народную мудрость: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах» (смеется). Так что я мечтаю, я хочу чего-то достичь, у меня много целей. И хочу сказать прямо — я не стар, поэтому не надо меня старить (смеется). Я полон сил и энергии, работаю на столь важной должности, чувствую большую ответственность перед людьми. Одним словом, хочу добиться многого, а вот как оно получится – не знаю.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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