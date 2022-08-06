Телеканал 2+2 может снова начать транслировать программу ПроФутбол

Журналист Игорь Бурбас заявил, что олигарх Игорь Коломойский планирует возродить программу «ПроФутбол» на телеканале «2+2». Именно там данная программа и выходила в течение десяти лет: с 2010 по 2020 годы. Однако последние два сезона «ПроФутбол» показывали исключительно на ютуб-канале шоу.

«Распространяются слухи, что Игорь Коломойский возвращается в игру, возвращается в большой футбол, поскольку он имеет целью возродить «ПроФутбол». Тот старый-добрый «ПроФутбол» в эфире, а не та ютуб версия, которую мы видели в последние сезоны. Это будет в эфире «2+2», – сообщил Бурбас

Впервые «ПроФутбол» вышел в эфир в августе 2010 года, тогда ведущими были Лидия Таран и Константин Андриюк. Через год они были заменены на всем знакомых Игоря Цыганыка и Александру Лободу.