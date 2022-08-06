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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 17:14 | Обновлено 06 августа 2022, 18:07
964
5

Телеканал 2+2 может снова начать транслировать программу ПроФутбол

Об этом заявил журналист Игорь Бурбас

06 августа 2022, 17:14 | Обновлено 06 августа 2022, 18:07
964
5
Телеканал 2+2 может снова начать транслировать программу ПроФутбол
Профутбол. Игорь Цыганык и Александа Лобода

Журналист Игорь Бурбас заявил, что олигарх Игорь Коломойский планирует возродить программу «ПроФутбол» на телеканале «2+2». Именно там данная программа и выходила в течение десяти лет: с 2010 по 2020 годы. Однако последние два сезона «ПроФутбол» показывали исключительно на ютуб-канале шоу.

«Распространяются слухи, что Игорь Коломойский возвращается в игру, возвращается в большой футбол, поскольку он имеет целью возродить «ПроФутбол». Тот старый-добрый «ПроФутбол» в эфире, а не та ютуб версия, которую мы видели в последние сезоны. Это будет в эфире «2+2», – сообщил Бурбас 

Впервые «ПроФутбол» вышел в эфир в августе 2010 года, тогда ведущими были Лидия Таран и Константин Андриюк. Через год они были заменены на всем знакомых Игоря Цыганыка и Александру Лободу.

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Игорь Бурбас Игорь Коломойский Профутбол Игорь Цыганык Александра Лобода
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Источник Чистий підкаст
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umnuy2
за что нам это
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+1
Remark
Было бы отлично!
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+1
veter
И пусть его ведёт Жэка Кошевой с Олей Поляковой.
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0
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Ретро Футбол
Уже тайны никакой нет что Сетанта будет официальным транслятором, а 2+2, которые принадлежат Коломойскому и Суркису будут показывать матчи Динамо, Днепр-1 и Зари
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0
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