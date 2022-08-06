Динамо пока не будет забирать Кабаева, хавбек доиграет квалификацию ЛК

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Динамо» точно подпишет полузащитника «Зари» Владислава Кабаева, но не сейчас.

Президент киевлян Игорь Суркис рассказал о том, что Кабаев доиграет всю квалификацию Лиги конференции, которую проведет «Заря», а лишь после этого перейдет в «Динамо».

Если «Заря» пройдет «Университатю» и выйдет в решающую стадию квалификации, то Владислав сыграет эти два матча, а в «Динамо» окажется уже в конце августа.