Динамо пока не будет забирать Кабаева, хавбек доиграет квалификацию ЛК
Кабаев постарается вывести команду в группу Лиги конференций
По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Динамо» точно подпишет полузащитника «Зари» Владислава Кабаева, но не сейчас.
Президент киевлян Игорь Суркис рассказал о том, что Кабаев доиграет всю квалификацию Лиги конференции, которую проведет «Заря», а лишь после этого перейдет в «Динамо».
Если «Заря» пройдет «Университатю» и выйдет в решающую стадию квалификации, то Владислав сыграет эти два матча, а в «Динамо» окажется уже в конце августа.
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