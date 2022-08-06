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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 16:04 |
145
0

Динамо пока не будет забирать Кабаева, хавбек доиграет квалификацию ЛК

Кабаев постарается вывести команду в группу Лиги конференций

06 августа 2022, 16:04 |
145
0
Динамо пока не будет забирать Кабаева, хавбек доиграет квалификацию ЛК
zarya-lugansk.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Динамо» точно подпишет полузащитника «Зари» Владислава Кабаева, но не сейчас.

Президент киевлян Игорь Суркис рассказал о том, что Кабаев доиграет всю квалификацию Лиги конференции, которую проведет «Заря», а лишь после этого перейдет в «Динамо».

Если «Заря» пройдет «Университатю» и выйдет в решающую стадию квалификации, то Владислав сыграет эти два матча, а в «Динамо» окажется уже в конце августа.

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Источник Чистий підкаст
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