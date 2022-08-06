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  4. ВИДЕО. Поговорили с Луческу. Петраков посетил тренировку Динамо
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 15:07 |
68
0

ВИДЕО. Поговорили с Луческу. Петраков посетил тренировку Динамо

Тренер сборной Украины приехал в расположение команды

06 августа 2022, 15:07 |
68
0
ВИДЕО. Поговорили с Луческу. Петраков посетил тренировку Динамо
ФК Динамо Киев

Тренер сборной Украины Александр Петраков приехал на тренировку «Динамо», где пообщался с наставником киевлян Мирчей Луческу и игроками команды.

Национальная команда в сентябре проведет три матча Лиги наций, по итогам которых станет известно, сможет ли наша сборная повыситься в классе и снова выступать в Дивизионе А.

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Динамо Киев Мирча Луческу Александр Петраков
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Источник ФК Динамо Киев
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