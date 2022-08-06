ВИДЕО. Поговорили с Луческу. Петраков посетил тренировку Динамо

Тренер сборной Украины Александр Петраков приехал на тренировку «Динамо», где пообщался с наставником киевлян Мирчей Луческу и игроками команды.

Национальная команда в сентябре проведет три матча Лиги наций, по итогам которых станет известно, сможет ли наша сборная повыситься в классе и снова выступать в Дивизионе А.