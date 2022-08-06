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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 14:00 | Обновлено 06 августа 2022, 14:08
4832
1

Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину

Дмитрий Пивень отдал свою жизнь за независимость родной страны

06 августа 2022, 14:00 | Обновлено 06 августа 2022, 14:08
4832
1
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
ФК Динамо Киев. Дмитрий Пивень

Воспитанник ДЮФШ киевского «Динамо» Дмитрий Пивень погиб на фронте. 

С момента начала полномасштабной войны он сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился «на нуле».

Получив разрешение от командира батальона, в начале лета вырвался на несколько дней в Киев и расписался с любимой Еленой. А на следующий день после того, как новоиспеченная жена получила паспорт с новой фамилией, поступило известие, что Дмитрия не стало.

Похоронят Пивня на Берковецком кладбище в субботу, 6 августа.

Напомним, недавно украинский стронгмен Василий Павельев погиб под обстрелами на фронте.

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Источник ФК Динамо Киев
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