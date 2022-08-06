Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Дмитрий Пивень отдал свою жизнь за независимость родной страны
Воспитанник ДЮФШ киевского «Динамо» Дмитрий Пивень погиб на фронте.
С момента начала полномасштабной войны он сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился «на нуле».
Получив разрешение от командира батальона, в начале лета вырвался на несколько дней в Киев и расписался с любимой Еленой. А на следующий день после того, как новоиспеченная жена получила паспорт с новой фамилией, поступило известие, что Дмитрия не стало.
Похоронят Пивня на Берковецком кладбище в субботу, 6 августа.
Напомним, недавно украинский стронгмен Василий Павельев погиб под обстрелами на фронте.
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