Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину

Воспитанник ДЮФШ киевского «Динамо» Дмитрий Пивень погиб на фронте.

С момента начала полномасштабной войны он сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился «на нуле».

Получив разрешение от командира батальона, в начале лета вырвался на несколько дней в Киев и расписался с любимой Еленой. А на следующий день после того, как новоиспеченная жена получила паспорт с новой фамилией, поступило известие, что Дмитрия не стало.

Похоронят Пивня на Берковецком кладбище в субботу, 6 августа.

Напомним, недавно украинский стронгмен Василий Павельев погиб под обстрелами на фронте.