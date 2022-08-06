СРНА – о правиле ФИФА: «Не хотим чужого, но и свое мы просто так не отдаем»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о позиции УЕФА и его президента Александра Чеферина относительно правила ФИФА.

«Чеферин с первого дня войны очень помог, чтобы вывезти наших иностранных футболистов. А через три дня я поехал в Женеву, встретился с ним и просил, чтобы мы не потеряли футболистов. Он со своей стороны сделал все, что мог. А дальше…

Я не адвокат, но я могу сказать, что ФИФА приняла не компромиссное правило. Этот закон не идет нам на пользу, а идет на пользу другим, чтобы они получили наших футболистов плюс-минус бесплатно. Это несправедливо и неправильно. Каждый клуб надо уважать, будь то «Минай», «Рух», «Шахтер», «Барса», «Реал» или «Челси». Мы надеемся, что до суда не дойдет, и будет найден какой-то компромисс.

Мы не хотим чужого, но и свое мы просто так не отдаем. Украинцы не отдают просто так России свои территории. И мы тоже не можем согласиться отдать всех наших футболистов, за которых заплатили большие деньги, воспитывали их, играли с ними Лигу чемпионов. Это вообще несправедливо, а в этой ситуации еще больше», - сказал Срна.