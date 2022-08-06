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ATP
06 августа 2022, 21:00 | Обновлено 08 августа 2022, 02:42
2385
2

Кэмерон Норри – Даниил Медведев. Прогноз на финал турнира ATP Лос-Кабос

Британский теннисист будет защищать титул в Мексике

06 августа 2022, 21:00 | Обновлено 08 августа 2022, 02:42
2385
2
Кэмерон Норри – Даниил Медведев. Прогноз на финал турнира ATP Лос-Кабос
Instagram. Кэмерон Норри

Представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР 12) в финале Лос-Кабоса (Мексика) сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (АТР 1).

Abierto de Tenis Mifel - ATP 250

Лос-Кабос, Мексика / 1-6 августа / хард / $822,110

Действующий чемпион: Кэмерон Норри (Великобритания)

Даниил Медведев ожидаемо прошел в финал турнира. Всех своих соперников россиянин закрыл в двух сетах. Под горячую руку Даниила попали Ринки Хиджиката (Австралия, ATP 224), Ричардас Беранкис (Литва, ATP 98) и Миомир Кецманович (Сербия, ATP 38). 

У Кэмерона Норри соперники были посолиднее. В двух сетах представитель Великобритании обыграл Цзэна Чжуньсина (Тайвань, ATP 84) и Раду Албота (Молдова, ATP 118). В полуфинале Кэмерон выиграл у Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 9) в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

В прошлом году Норри уже выигрывал трофей в Лос-Кабосе. Тогда в финале он обыграл Брэндона Накашиму (США, ATP 61). В этом году британец сыграет в своем четвертом финале, из которых он выиграл два: в Лионе (Франция) и Делрей-Биче (США). Всего на счету Норри 4 трофея и 11 финалов.

Для Медведева это будет также четвертый финал в сезоне. Три предыдущих он проиграл.

Теннисисты уже играли между собой в 2019. Тогда в двух сетах уверенно победил Даниил Медведев в 1/16 финала хардового турнира в Шанхае (Китай).

Прогноз Sport.ua - победа Норри
 

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Кэмерон Норри Даниил Медведев ATP Лос-Кабос прогнозы на теннис
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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an52
Якого йуха "рисиянин" взагалі грає у міжнародних турнірах? Теніс схоже такий ж гнилий спорт як професійний бокс
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