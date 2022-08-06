ФОТО. Челси представил новую выездную форму

Лондонский «Челси» представил новую выездную форму на сезон-2022/23.

Гостевой комплект формы выполнен в белом цвете с бирюзовыми вставками.

Новую экипировку, в которой «Челси» сегодня сыграет против «Эвертона», презентовал новичок команды Марк Кукурелья.