Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Челси представил новую выездную форму
Англия
06 августа 2022, 13:42 |
676
0

ФОТО. Челси представил новую выездную форму

Гостевой комплект формы выполнен в белом цвете с бирюзовыми вставками

06 августа 2022, 13:42 |
676
0
ФОТО. Челси представил новую выездную форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» представил новую выездную форму на сезон-2022/23.

Гостевой комплект формы выполнен в белом цвете с бирюзовыми вставками.

Новую экипировку, в которой «Челси» сегодня сыграет против «Эвертона», презентовал новичок команды Марк Кукурелья.

По теме:
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Челси
Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
фото Челси игровая форма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
Футбол | 06 августа 2022, 10:29 2
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов

Как и предполагалось, турецкий клуб отделался «легким испугом»

Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Футбол | 05 августа 2022, 15:30 31
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»

Директор «Шахтера» – о будущем талантливого вингера

Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Футбол | 05.08.2022, 23:54
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. НЕК продлил аренду Дуэлунда из Динамо
Футбол | 06.08.2022, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. НЕК продлил аренду Дуэлунда из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. НЕК продлил аренду Дуэлунда из Динамо
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Футбол | 06.08.2022, 01:10
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
04.08.2022, 21:38
Теннис
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
04.08.2022, 13:45 2
Футбол
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
04.08.2022, 22:35
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
04.08.2022, 09:30 1
Футбол
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
05.08.2022, 13:59 30
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
05.08.2022, 22:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности