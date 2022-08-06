Англия06 августа 2022, 13:42 |
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ФОТО. Челси представил новую выездную форму
Гостевой комплект формы выполнен в белом цвете с бирюзовыми вставками
06 августа 2022, 13:42 |
676
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Лондонский «Челси» представил новую выездную форму на сезон-2022/23.
Гостевой комплект формы выполнен в белом цвете с бирюзовыми вставками.
Новую экипировку, в которой «Челси» сегодня сыграет против «Эвертона», презентовал новичок команды Марк Кукурелья.
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