Дарио СРНА: «У Йовичевича есть все качества, чтобы тренировать Шахтер»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как Игор Йовичевич был выбран главным тренером.

«У нас есть система, которая очень долго работает. Когда выбирается футболист или тренер, есть 3-4 кандидатуры. Конечно, мы оцениваем плюсы и минусы каждого тренера, его карьеру, где он работал, как работал, любит ли он работать с молодежью. Это пирамида. Начинаешь внизу, поднимаешься вверх и в конце остается только один.

Назначение Де Дзерби – это была системная работа, где были задействованы я, скауты, генеральный директор. Много людей этим занималось. И, конечно, мы должны представить нашу кандидатуру президенту, который всегда должен дать свою печать.

Так было и с Игорем. Он показал в «Динамо» Загреб U19, что умеет работать с молодыми футболистами. Также он очень хорошо работал в Словении. Я еще помню его по «Карпатам» - играл против него, и всегда было неудобно. В «Днепре-1» он сделал очень хороший результат.

У нас было 2-4 кандидата, и когда мы двигались вперед по пирамиде, то остался Игор. И президент подтвердил его как тренера «Шахтера». У него есть все качества. Своим трудом, своими знаниями, своей игрой он заслужил это», - сказал Срна.