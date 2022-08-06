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Англия
06 августа 2022, 09:41 | Обновлено 06 августа 2022, 10:06
146
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм арендовал защитника Брайтона

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона

06 августа 2022, 09:41 | Обновлено 06 августа 2022, 10:06
146
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм арендовал защитника Брайтона
ФК Фулхэм. Шейн Даффи

30-летний ирландский защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешел в лондонский «Фулхэм» на правах аренды.

«Я очень рад. Это действительно захватывающий вызов для меня и клуба, который я с нетерпением жду», - сказал Даффи.

В прошедшем сезоне Даффи провел за «Брайтон» 20 матчей и забил 1 гол.

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Источник ФК Фулхэм
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