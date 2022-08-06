ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм арендовал защитника Брайтона

30-летний ирландский защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешел в лондонский «Фулхэм» на правах аренды.

«Я очень рад. Это действительно захватывающий вызов для меня и клуба, который я с нетерпением жду», - сказал Даффи.

В прошедшем сезоне Даффи провел за «Брайтон» 20 матчей и забил 1 гол.