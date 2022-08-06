Англия06 августа 2022, 09:41 | Обновлено 06 августа 2022, 10:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм арендовал защитника Брайтона
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона
06 августа 2022, 09:41 | Обновлено 06 августа 2022, 10:06
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30-летний ирландский защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешел в лондонский «Фулхэм» на правах аренды.
«Я очень рад. Это действительно захватывающий вызов для меня и клуба, который я с нетерпением жду», - сказал Даффи.
В прошедшем сезоне Даффи провел за «Брайтон» 20 матчей и забил 1 гол.
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