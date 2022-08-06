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  4. Дарио СРНА: «Есть тренеры, которые дадут Шахтеру больше пользы, чем я»
Франция
06 августа 2022, 09:22 | Обновлено 06 августа 2022, 09:34
533
4

Дарио СРНА: «Есть тренеры, которые дадут Шахтеру больше пользы, чем я»

Директор «горняков» – о том, почему не стал наставником

06 августа 2022, 09:22 | Обновлено 06 августа 2022, 09:34
533
4
Дарио СРНА: «Есть тренеры, которые дадут Шахтеру больше пользы, чем я»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна сказал, что пока не готов стать главным тренером команды.

«Я всегда желаю добра «Шахтеру». Если поставить меня главным тренером, то я не уверен, что это будет правильное решение. Я верю в себя, но я сам знаю, что не готов к этому. Я настолько люблю «Шахтер», что не пойду против него. Вот и все. 

Сегодня есть тренеры, которые дадут «Шахтеру» больше, принесут больше пользы, чем я. Я на своем месте - каждый день расту и учусь. Конечно, невозможно всегда принимать правильные решения. Но самое важное, чтобы из этих неправильных решений я сделал выводы. К счастью, возле меня есть грамотные люди, такие как президент и генеральный директор Сергей Палкин. С ними я могу только расти. Я люблю учиться и люблю признавать свои ошибки.

А занимаюсь всем, где я могу помочь «Шахтеру». «Шахтер» - это моя семья. Я здесь уже 20 лет. За последние 4 месяца занимался любым вопросом, который может принести пользу «Шахтеру» и Украине. 

Например, у нас осталась академия в Киеве. Я сразу сделал все что мог и привез 100 с чем-то детей в Сплит. Это наше будущее. Мы не хотим, чтобы дети проходили через войну. Это оставляет серьезные последствия. Мы помогаем, где можем и сколько можем. 

Потом приехали 45 детей из Чернигова и 50 из Ирпеня. Они все в Сплите, у нас там академия. Во время войны ты можешь увидеть много чего и кто какой. Я сказал в первый день, и это все знают, что я с «Шахтером» навсегда. Это уже вопрос не контракта и денег. Это просто вот здесь (показывает на сердце)», - сказал Срна.

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Источник Трибуна
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Комментарии 4
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zzg77
Та не тільки тренери!!!
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Ретро Футбол
У наркомана такая должность в клубе, которой нет ни в одной другой команде - говорящая голова называется 
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