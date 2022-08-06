Вест Хэм проявляет интерес к защитнику Фенербахче

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в услугах защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи.

По данным источника, «молотобойцы» готовятся сделать турецкому клубу официальное предложение.

Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, его контракт с командой из Стамбула истекает летом 2025 года.