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Англия
06 августа 2022, 08:55 | Обновлено 06 августа 2022, 09:00
42
0

Вест Хэм проявляет интерес к защитнику Фенербахче

Аттила Салаи может продолжить карьеру в АПЛ

06 августа 2022, 08:55 | Обновлено 06 августа 2022, 09:00
42
0
Вест Хэм проявляет интерес к защитнику Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в услугах защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи.

По данным источника, «молотобойцы» готовятся сделать турецкому клубу официальное предложение.

Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, его контракт с командой из Стамбула истекает летом 2025 года.

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Источник твиттер Николо Скиры
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