Англия06 августа 2022, 08:55 | Обновлено 06 августа 2022, 09:00
42
0
Вест Хэм проявляет интерес к защитнику Фенербахче
Аттила Салаи может продолжить карьеру в АПЛ
06 августа 2022, 08:55 | Обновлено 06 августа 2022, 09:00
42
0
Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в услугах защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи.
По данным источника, «молотобойцы» готовятся сделать турецкому клубу официальное предложение.
Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, его контракт с командой из Стамбула истекает летом 2025 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2022, 15:30 30
Директор «Шахтера» – о будущем талантливого вингера
Другие виды | 06 августа 2022, 02:43 1
Украина не присоединилась к заявлению министров спорта стран-партнеров
Футбол | 05.08.2022, 13:35
Футбол | 06.08.2022, 07:50
Футбол | 05.08.2022, 19:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2022, 12:45 10
05.08.2022, 05:05 2
05.08.2022, 22:25 1
Теннис
04.08.2022, 22:35
04.08.2022, 14:00
04.08.2022, 09:30 1
04.08.2022, 22:30