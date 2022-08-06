Динамо в 7 случаях из 9 проходило дальше, выиграв в плей-офф дома 1:0

Одержав на своем поле победу со счетом 1:0 киевляне проходили в следующий круг в 7 случаях из 9.

За время выступления в еврокубках «Динамо», одержав минимальную победу в первом матче плей-офф на своем поле, проходило в следующий круг в 9 случаях из 11 (81,8%), а конкретно при счете 1:0 - в 7 из 9 (77,8%).

Что касается «Штурма», то австрийцы, ранее трижды уступив хозяевам с разницей в один мяч, в том числе дважды со счетом 0:1, ни разу не сумели изменить ситуацию в свою пользу в родных стенах.

Ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится во вторник, 9 августа, в Граце.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1973/74 КУ 1/16 БК 1903 Дания 2:1 + 1974/75 КК 1/16 ЦСКА Сф Болгария 1:0 + 1976/77 КЧ 1/2 Боруссия М ФРГ 0:2 - 1981/82 КЧ 1/16 Трабзонспор Турция 1:1 + 1987/88 КЧ 1/16 Рейнджерс Шотландия 0:2 - 1990/91 КК 1/8 Дукла Чехословакия 2:2 + 1992/93 КУ 1/32 Рапид Австрия 2:3 + 1995/96 ЛЧ ПР Ольборг Дания 3:1 + 2008/09 КУ 1/8 Металлист Украина 2:3 +

* в гостях.

«Штурм» после поражения со счетом 0:1 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1983/84 КУ 1/4 Ноттингем Форест Англия 1:1 - 1988/89 КУ 1/32 Серветт Швейцария 0:0 -

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ПР - предварительный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.