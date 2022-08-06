Динамо в 7 случаях из 9 проходило дальше, выиграв в плей-офф дома 1:0
В дуэли со «Штурмом» статистика на стороне «бело-голубых»
Одержав на своем поле победу со счетом 1:0 киевляне проходили в следующий круг в 7 случаях из 9.
За время выступления в еврокубках «Динамо», одержав минимальную победу в первом матче плей-офф на своем поле, проходило в следующий круг в 9 случаях из 11 (81,8%), а конкретно при счете 1:0 - в 7 из 9 (77,8%).
Что касается «Штурма», то австрийцы, ранее трижды уступив хозяевам с разницей в один мяч, в том числе дважды со счетом 0:1, ни разу не сумели изменить ситуацию в свою пользу в родных стенах.
Ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится во вторник, 9 августа, в Граце.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1973/74
|
КУ
|
1/16
|
БК 1903 Дания
|
2:1
|
+
|
1974/75
|
КК
|
1/16
|
ЦСКА Сф Болгария
|
1:0
|
+
|
1976/77
|
КЧ
|
1/2
|
Боруссия М ФРГ
|
0:2
|
-
|
1981/82
|
КЧ
|
1/16
|
Трабзонспор Турция
|
1:1
|
+
|
1987/88
|
КЧ
|
1/16
|
Рейнджерс Шотландия
|
0:2
|
-
|
1990/91
|
КК
|
1/8
|
Дукла Чехословакия
|
2:2
|
+
|
1992/93
|
КУ
|
1/32
|
Рапид Австрия
|
2:3
|
+
|
1995/96
|
ЛЧ
|
ПР
|
Ольборг Дания
|
3:1
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
1/8
|
Металлист Украина
|
2:3
|
+
* в гостях.
«Штурм» после поражения со счетом 0:1 в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1983/84
|
КУ
|
1/4
|
Ноттингем Форест Англия
|
1:1
|
-
|
1988/89
|
КУ
|
1/32
|
Серветт Швейцария
|
0:0
|
-
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ПР - предварительный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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