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Лига чемпионов
06 августа 2022, 07:47 | Обновлено 06 августа 2022, 07:54
299
0

Динамо в 7 случаях из 9 проходило дальше, выиграв в плей-офф дома 1:0

В дуэли со «Штурмом» статистика на стороне «бело-голубых»

06 августа 2022, 07:47 | Обновлено 06 августа 2022, 07:54
299
0
Динамо в 7 случаях из 9 проходило дальше, выиграв в плей-офф дома 1:0
ФК Динамо

Одержав на своем поле победу со счетом 1:0 киевляне проходили в следующий круг в 7 случаях из 9.

За время выступления в еврокубках «Динамо», одержав минимальную победу в первом матче плей-офф на своем поле, проходило в следующий круг в 9 случаях из 11 (81,8%), а конкретно при счете 1:0 - в 7 из 9 (77,8%).

Что касается «Штурма», то австрийцы, ранее трижды уступив хозяевам с разницей в один мяч, в том числе дважды со счетом 0:1, ни разу не сумели изменить ситуацию в свою пользу в родных стенах.

Ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится во вторник, 9 августа, в Граце.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1973/74

КУ

1/16

БК 1903 Дания

2:1 

+

1974/75

КК

1/16

ЦСКА Сф Болгария

1:0 

+

1976/77

КЧ

1/2

Боруссия М ФРГ

0:2 

-

1981/82

КЧ

1/16

Трабзонспор Турция

1:1 

+

1987/88

КЧ

1/16

Рейнджерс Шотландия

0:2 

-

1990/91

КК

1/8

Дукла Чехословакия

2:2 

+

1992/93

КУ

1/32

Рапид Австрия

2:3 

+

1995/96

ЛЧ

ПР

Ольборг Дания

3:1 

+

2008/09

КУ

1/8

Металлист Украина

2:3 

+

* в гостях.

«Штурм» после поражения со счетом 0:1 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет*

+/-

1983/84

КУ

1/4

Ноттингем Форест Англия

1:1 

-

1988/89

КУ

1/32

Серветт Швейцария

0:0 

-

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ПР - предварительный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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