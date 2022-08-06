ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назначил нового генерального директора

На должность генерального директора ООО «ФК «Металлист» назначен Валерий Грига. Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников.

Александр Ворошилов, ранее занимавший эту должность, назначен исполнительным директором клуба.

Валерий Грига работает в ФК «Металлист» с 2005 года. Раньше возглавлял медиадепартамент клуба, затем работал в селекционном отделе. Сначала в «Металле», а затем и в возрожденном «Металлисте» занимал должность исполнительного директора клуба.