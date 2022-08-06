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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 03:00 | Обновлено 06 августа 2022, 03:16
136
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назначил нового генерального директора

Евгений Красников подписал распоряжение о назначении Валерия Григи

06 августа 2022, 03:00 | Обновлено 06 августа 2022, 03:16
136
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назначил нового генерального директора
ФК Металлист. Валерий Грига

На должность генерального директора ООО «ФК «Металлист» назначен Валерий Грига. Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников.

Александр Ворошилов, ранее занимавший эту должность, назначен исполнительным директором клуба.

Валерий Грига работает в ФК «Металлист» с 2005 года. Раньше возглавлял медиадепартамент клуба, затем работал в селекционном отделе. Сначала в «Металле», а затем и в возрожденном «Металлисте» занимал должность исполнительного директора клуба.

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Валерий Грига Евгений Красников генеральный директор Металлист Харьков Александр Ворошилов исполнительный директор
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Источник ФК Металлист
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