ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назначил нового генерального директора
Евгений Красников подписал распоряжение о назначении Валерия Григи
На должность генерального директора ООО «ФК «Металлист» назначен Валерий Грига. Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников.
Александр Ворошилов, ранее занимавший эту должность, назначен исполнительным директором клуба.
Валерий Грига работает в ФК «Металлист» с 2005 года. Раньше возглавлял медиадепартамент клуба, затем работал в селекционном отделе. Сначала в «Металле», а затем и в возрожденном «Металлисте» занимал должность исполнительного директора клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
«Динамо» и «Заря» выиграли свои матчи и принесли очки в еврокопилку Украины