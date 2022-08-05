На пресс-конференции главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о конкуренции в АПЛ.

Ему явно не понравилась формулировка журналиста, который спросил только про Манчестер Сити и Ливерпуль.

Поэтому Антонио напомнил, что в АПЛ есть и другие претенденты. Также Конте рассказал о целях на сезон и упомянул Лигу чемпионов и АПЛ.

Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»