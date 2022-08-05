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Англия
05 августа 2022, 23:45 | Обновлено 06 августа 2022, 01:08
228
1

Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»

Наставник английского клуба дал пресс-конференцию перед началом сезона

05 августа 2022, 23:45 | Обновлено 06 августа 2022, 01:08
228
1
Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

На пресс-конференции главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о конкуренции в АПЛ.

Ему явно не понравилась формулировка журналиста, который спросил только про Манчестер Сити и Ливерпуль.

Поэтому Антонио напомнил, что в АПЛ есть и другие претенденты. Также Конте рассказал о целях на сезон и упомянул Лигу чемпионов и АПЛ.

Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»

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Тоттенхэм Антонио Конте Геген Пресс пресс-конференция видео
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Источник Sport.ua
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Конте знає що говорить. Навідміну від Челсі і МанСіті, шпори провели хороші трансфери по всім лініям, зберегли Кейна і Сона, купили топового Рішарлісона, прийшов Перішіч, Ленгле, Біссума. Водночас вигідно збулися Бергвейна, який майже не грав. Тотенхем буде нав'язувати боротьбу в топ4.
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