Англия05 августа 2022, 23:45 | Обновлено 06 августа 2022, 01:08
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Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»
Наставник английского клуба дал пресс-конференцию перед началом сезона
05 августа 2022, 23:45 | Обновлено 06 августа 2022, 01:08
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На пресс-конференции главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о конкуренции в АПЛ.
Ему явно не понравилась формулировка журналиста, который спросил только про Манчестер Сити и Ливерпуль.
Поэтому Антонио напомнил, что в АПЛ есть и другие претенденты. Также Конте рассказал о целях на сезон и упомянул Лигу чемпионов и АПЛ.
Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет победить в АПЛ и Лиге чемпионов»
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Комментарии 1
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Конте знає що говорить. Навідміну від Челсі і МанСіті, шпори провели хороші трансфери по всім лініям, зберегли Кейна і Сона, купили топового Рішарлісона, прийшов Перішіч, Ленгле, Біссума. Водночас вигідно збулися Бергвейна, який майже не грав. Тотенхем буде нав'язувати боротьбу в топ4.
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