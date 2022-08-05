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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал вингера Бернли Корне
Англия
05 августа 2022, 21:57 |
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал вингера Бернли Корне

Максвел Корне останется в АПЛ

05 августа 2022, 21:57 |
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал вингера Бернли Корне
ФК Вест Хэм. Максвел Корне

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании вингера «Бернли» Максвела Корне. Контракт рассчитан на четыре года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 20,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Корне 29 матчей за «Бернли» во всех турнирах, в которых 26-летний ивуариец отличился 9 голами и 2 ассистами. «Бернли» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип.

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Источник ФК Вест Хэм
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