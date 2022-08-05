ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал вингера Бернли Корне

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании вингера «Бернли» Максвела Корне. Контракт рассчитан на четыре года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 20,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Корне 29 матчей за «Бернли» во всех турнирах, в которых 26-летний ивуариец отличился 9 голами и 2 ассистами. «Бернли» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип.

Welcome to West Ham United, Maxwel Cornet! 👋 pic.twitter.com/dLRWhGLcxg — West Ham United (@WestHam) August 5, 2022