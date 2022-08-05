Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 18:50 | Обновлено 05 августа 2022, 19:08
339
0

Рома – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

05 августа 2022, 18:50 | Обновлено 05 августа 2022, 19:08
339
0
Рома – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 августа, состоится благотворительный поединок, в котором итальянская «Рома» на «Стадио Олимпико» примет донецкий «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

По теме:
Дарио СРНА: «Йовичевич покинул Днепр-1 не по правилу ФИФА»
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн благотворительные матчи товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Рома - Шахтер Рома Рим Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
Футбол | 04 августа 2022, 18:50 0
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко

Наставник «Арсенала» - о трансферной работе клуба

Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию
Футбол | 05 августа 2022, 11:56 19
Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию
Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию

ФК «Кельн» дал возможность юным футболистам тренироваться в Германии

ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
Футбол | 05.08.2022, 15:30
ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Футбол | 04.08.2022, 22:30
Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Футбол | 05.08.2022, 06:43
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
05.08.2022, 13:59 18
Другие виды
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
04.08.2022, 21:50 5
Футбол
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
04.08.2022, 17:23
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
04.08.2022, 14:20
Киберспорт
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности