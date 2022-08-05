Украина. Премьер лига05 августа 2022, 18:50 | Обновлено 05 августа 2022, 19:08
339
0
Рома – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
05 августа 2022, 18:50 | Обновлено 05 августа 2022, 19:08
339
0
В воскресенье, 7 августа, состоится благотворительный поединок, в котором итальянская «Рома» на «Стадио Олимпико» примет донецкий «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2022, 18:50 0
Наставник «Арсенала» - о трансферной работе клуба
Футбол | 05 августа 2022, 11:56 19
ФК «Кельн» дал возможность юным футболистам тренироваться в Германии
Футбол | 05.08.2022, 15:30
Футбол | 04.08.2022, 22:30
Футбол | 05.08.2022, 06:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2022, 13:59 18
04.08.2022, 21:50 5
04.08.2022, 14:00
Теннис
04.08.2022, 01:23 8
03.08.2022, 21:43 1
04.08.2022, 14:20
03.08.2022, 22:51 48