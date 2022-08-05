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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 18:56 |
813
2

ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с домашним стадионом на новый сезон

Клуб Григория Козловского будет играть на стадионе СКИФ

05 августа 2022, 18:56 |
813
2
ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с домашним стадионом на новый сезон
ФК Рух

«Рух» объявил название стадиона, на котором клуб будет проводить домашние матчи УПЛ в новом сезоне. Львовский клуб будет играть в родном городе, на стадионе СКИФ.

Данная арена является особенной для «Руха». Именно здесь клуб Григория Козловского выступал в сезоне 2019/2020 в Первой лиге, когда впервые в истории завоевал путевку в УПЛ.

Новый сезон УПЛ старует 23 августа.

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Рух Львов стадион СКИФ Львов
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Источник ФК Рух Львов
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як гарно працює підміна понять і людська пам'ять... всі забули що Рух з Винник під Львовом. то хай би і грали в рідному місті
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