Украина. Премьер лига05 августа 2022, 18:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с домашним стадионом на новый сезон
Клуб Григория Козловского будет играть на стадионе СКИФ
05 августа 2022, 18:56 |
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«Рух» объявил название стадиона, на котором клуб будет проводить домашние матчи УПЛ в новом сезоне. Львовский клуб будет играть в родном городе, на стадионе СКИФ.
Данная арена является особенной для «Руха». Именно здесь клуб Григория Козловского выступал в сезоне 2019/2020 в Первой лиге, когда впервые в истории завоевал путевку в УПЛ.
Новый сезон УПЛ старует 23 августа.
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Комментарии 2
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як гарно працює підміна понять і людська пам'ять... всі забули що Рух з Винник під Львовом. то хай би і грали в рідному місті
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