ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с домашним стадионом на новый сезон

«Рух» объявил название стадиона, на котором клуб будет проводить домашние матчи УПЛ в новом сезоне. Львовский клуб будет играть в родном городе, на стадионе СКИФ.

Данная арена является особенной для «Руха». Именно здесь клуб Григория Козловского выступал в сезоне 2019/2020 в Первой лиге, когда впервые в истории завоевал путевку в УПЛ.

Новый сезон УПЛ старует 23 августа.