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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером
Англия
05 августа 2022, 18:30 |
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером

Эдди Хау надолго останется в клубе

05 августа 2022, 18:30 |
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером
ФК Ньюкасл

«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Эдди Хау. Срок действия нового соглашения не называется – сказано только, что речь идет о долгосрочном контракте.

Хау возглавляет «Ньюкасл» с ноября 2021 года. Он поднял команду из зоны вылета и финишировал на 11-м месте в прошлом сезоне АПЛ.

В первом туре АПЛ «Ньюкасл» завтра сыграет с «Ноттингем Форест».

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Источник ФК Ньюкасл
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