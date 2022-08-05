Англия05 августа 2022, 18:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером
Эдди Хау надолго останется в клубе
05 августа 2022, 18:30 |
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«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Эдди Хау. Срок действия нового соглашения не называется – сказано только, что речь идет о долгосрочном контракте.
Хау возглавляет «Ньюкасл» с ноября 2021 года. Он поднял команду из зоны вылета и финишировал на 11-м месте в прошлом сезоне АПЛ.
В первом туре АПЛ «Ньюкасл» завтра сыграет с «Ноттингем Форест».
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