Умер легендарный футболист Валенсии
На 85-м году жизни умер Роберто Хиль
5 августа на 85-м году жизни умер известный испанский футболист Роберто Хиль, сообщает официальный сайт «Валенсии».
Испанец играл за «Валенсию» в 1959-1971 годах. В 1960-х годах Роберто Хиль был капитаном команды. В 1962 и 1963 годах «летучие мыши» завоевали Кубок ярмарок, в 1967 - Кубок Испании.
В 1971 году Роберто Хиль стал чемпионом Испании с «Валенсией».
Роберто Хиль сыграл за «Валенсию» более 300 матчей. По окончании карьеры игрока Роберто Хиль работал тренером «Валенсии».
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