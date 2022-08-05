Умер легендарный футболист Валенсии

5 августа на 85-м году жизни умер известный испанский футболист Роберто Хиль, сообщает официальный сайт «Валенсии».

Испанец играл за «Валенсию» в 1959-1971 годах. В 1960-х годах Роберто Хиль был капитаном команды. В 1962 и 1963 годах «летучие мыши» завоевали Кубок ярмарок, в 1967 - Кубок Испании.

В 1971 году Роберто Хиль стал чемпионом Испании с «Валенсией».

Роберто Хиль сыграл за «Валенсию» более 300 матчей. По окончании карьеры игрока Роберто Хиль работал тренером «Валенсии».