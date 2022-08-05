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Германия
05 августа 2022, 16:56 | Обновлено 05 августа 2022, 17:10
312
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Знаю, как играть против Реала»

Новичок «Барселоны» – о принципиальном сопернике клуба

05 августа 2022, 16:56 | Обновлено 05 августа 2022, 17:10
312
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Знаю, как играть против Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Перешедший этим летом в «Барселону» нападающий Роберт Левандовски заявил, что знает, как обыгрывать «Реал».

«Конечно, я хочу и готов сыграть против «Реала». Я знаю, как играть против них. Я знаю, что у них был очень хороший прошлый сезон, но мы здесь для того, чтобы победить их.

Я не думаю о «Реале» или о Бензема. Это выдающийся бомбардир, он много лет играет в Ла Лиге, но для меня важно хорошо играть за «Барсу», а не против него», - сказал Левандовски.

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Источник Mundo Deportivo
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