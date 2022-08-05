Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Знаю, как играть против Реала»

Перешедший этим летом в «Барселону» нападающий Роберт Левандовски заявил, что знает, как обыгрывать «Реал».

«Конечно, я хочу и готов сыграть против «Реала». Я знаю, как играть против них. Я знаю, что у них был очень хороший прошлый сезон, но мы здесь для того, чтобы победить их.

Я не думаю о «Реале» или о Бензема. Это выдающийся бомбардир, он много лет играет в Ла Лиге, но для меня важно хорошо играть за «Барсу», а не против него», - сказал Левандовски.