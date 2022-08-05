ITF05 августа 2022, 16:23 |
247
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Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале фьючерса в Тунисе
Марианна Закарлюк уступила представительнице россии
05 августа 2022, 16:23 |
247
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Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 880) проиграла россиянке Анастасии Гураевой (WTA 1223) в четвертьфинале хардового фьючерса в Монастире (Тунис) за 1 час и 18 минут.
ITF W15 Монастир (Тунис). 1/4 финала. Хард
Марианна Закарлюк (Украина) - Анастасия Гураева - 4:6, 1:6
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