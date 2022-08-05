Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале фьючерса в Тунисе

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 880) проиграла россиянке Анастасии Гураевой (WTA 1223) в четвертьфинале хардового фьючерса в Монастире (Тунис) за 1 час и 18 минут.

ITF W15 Монастир (Тунис). 1/4 финала. Хард

Марианна Закарлюк (Украина) - Анастасия Гураева - 4:6, 1:6