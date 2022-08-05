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ITF
05 августа 2022, 16:23 |
247
1

Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале фьючерса в Тунисе

Марианна Закарлюк уступила представительнице россии

05 августа 2022, 16:23 |
247
1
Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале фьючерса в Тунисе
Instagram. Марианна Закарлюк

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 880) проиграла россиянке Анастасии Гураевой (WTA 1223) в четвертьфинале хардового фьючерса в Монастире (Тунис) за 1 час и 18 минут.

ITF W15 Монастир (Тунис). 1/4 финала. Хард

Марианна Закарлюк (Украина) - Анастасия Гураева - 4:6, 1:6

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Марианна Закарлюк Анастасия Гураева ITF Монастир
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Источник Sport.ua
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