Надаль не сыграет на Мастерсе в Монреале
Рафу беспокоит травма
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Монреале, который пройдет на следующей неделе.
«Четыре дня назад я начал тренировать подачу и вчера после тренировки начал испытывать небольшой дискомфорт, который сохранился и сегодня. Мы решили не ехать в Монреаль и продолжить тренировки без форсирования», – написал Надаль в твиттере.
Отметим, что последним турниром Рафы был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.
Ранее стало известно, что на канадском Мастерсе не сыграет и Новак Джокович.
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