Надаль не сыграет на Мастерсе в Монреале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

«Четыре дня назад я начал тренировать подачу и вчера после тренировки начал испытывать небольшой дискомфорт, который сохранился и сегодня. Мы решили не ехать в Монреаль и продолжить тренировки без форсирования», – написал Надаль в твиттере.

Отметим, что последним турниром Рафы был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.

Ранее стало известно, что на канадском Мастерсе не сыграет и Новак Джокович.