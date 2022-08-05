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ATP
05 августа 2022, 15:59 | Обновлено 05 августа 2022, 16:00
157
0

Надаль не сыграет на Мастерсе в Монреале

Рафу беспокоит травма

05 августа 2022, 15:59 | Обновлено 05 августа 2022, 16:00
157
0
Надаль не сыграет на Мастерсе в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

«Четыре дня назад я начал тренировать подачу и вчера после тренировки начал испытывать небольшой дискомфорт, который сохранился и сегодня. Мы решили не ехать в Монреаль и продолжить тренировки без форсирования», – написал Надаль в твиттере.

Отметим, что последним турниром Рафы был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.

Ранее стало известно, что на канадском Мастерсе не сыграет и Новак Джокович.

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