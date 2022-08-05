Динамо внесло в заявку на сезон одного из лидеров команды U-19

Киевское «Динамо» внесло в официальную заявку на сезон 18-летнего полузащитника Антона Царенко.

Один из лидеров команды U-19 заявлен за киевлян под номером 37.

Отметим, что Царенко этим летом получил шанс от тренерского штаба проявить себя в основе киевлян, отправившись на сбор в Швейцарию и приняв участие в нескольких спаррингах.

На счету Антона семь матчей в Юношеской лиге УЕФА, один забитый мяч и три ассиста. Также он сыграл три матча за сборную Украины U-19.