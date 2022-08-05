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  4. Динамо внесло в заявку на сезон одного из лидеров команды U-19
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 15:48 |
845
2

Динамо внесло в заявку на сезон одного из лидеров команды U-19

Антон Царенко хорошо зарекомендовал себя во время сборов

05 августа 2022, 15:48 |
845
2
Динамо внесло в заявку на сезон одного из лидеров команды U-19
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Киевское «Динамо» внесло в официальную заявку на сезон 18-летнего полузащитника Антона Царенко.

Один из лидеров команды U-19 заявлен за киевлян под номером 37.

Отметим, что Царенко этим летом получил шанс от тренерского штаба проявить себя в основе киевлян, отправившись на сбор в Швейцарию и приняв участие в нескольких спаррингах.

На счету Антона семь матчей в Юношеской лиге УЕФА, один забитый мяч и три ассиста. Также он сыграл три матча за сборную Украины U-19.

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Антон Царенко Динамо Киев Динамо Киев U-19
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Источник УПЛ
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