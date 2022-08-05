Украина. Премьер лига05 августа 2022, 15:48 |
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Динамо внесло в заявку на сезон одного из лидеров команды U-19
Антон Царенко хорошо зарекомендовал себя во время сборов
05 августа 2022, 15:48 |
845
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Киевское «Динамо» внесло в официальную заявку на сезон 18-летнего полузащитника Антона Царенко.
Один из лидеров команды U-19 заявлен за киевлян под номером 37.
Отметим, что Царенко этим летом получил шанс от тренерского штаба проявить себя в основе киевлян, отправившись на сбор в Швейцарию и приняв участие в нескольких спаррингах.
На счету Антона семь матчей в Юношеской лиге УЕФА, один забитый мяч и три ассиста. Также он сыграл три матча за сборную Украины U-19.
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