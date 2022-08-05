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  4. ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
Испания
05 августа 2022, 15:30 |
921
0

ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации

Польский футболист показал, что умеет чеканить мяч не хуже бразильцев

05 августа 2022, 15:30 |
921
0
ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» представила звездного новичка – нападающего Роберта Левандовски.

К большому восторгу публики, польский форвард продемонстрировал невероятные умения в жонглировании мяча, чем напомнил экс-игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.

Отметим, что Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» за 45 миллионов евро.  

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Роберт Левандовски Барселона Роналдиньо
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Источник ФК Барселона
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