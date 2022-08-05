Испания05 августа 2022, 15:30 |
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ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации
Польский футболист показал, что умеет чеканить мяч не хуже бразильцев
05 августа 2022, 15:30 |
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Каталонская «Барселона» представила звездного новичка – нападающего Роберта Левандовски.
К большому восторгу публики, польский форвард продемонстрировал невероятные умения в жонглировании мяча, чем напомнил экс-игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.
Отметим, что Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» за 45 миллионов евро.
Robert Lewandinho! 🤩 pic.twitter.com/sNzcJbhPoW— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022
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