ВИДЕО. Как Роналдиньо. Левандовски удивил фанатов Барселоны на презентации

Каталонская «Барселона» представила звездного новичка – нападающего Роберта Левандовски.

К большому восторгу публики, польский форвард продемонстрировал невероятные умения в жонглировании мяча, чем напомнил экс-игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.

Отметим, что Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» за 45 миллионов евро.