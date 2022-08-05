Карло АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сражаться за каждый из шести трофеев»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта».

«Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. Мы хотим привезти домой еще один трофей, завоевав его в первом матче сезона.

У нас есть возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены сражаться за каждый из них», - сказал Анчелотти.