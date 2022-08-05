Испания05 августа 2022, 14:54 | Обновлено 05 августа 2022, 15:00
183
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сражаться за каждый из шести трофеев»
Наставник «Реала» ставит перед своей командой максимальные цели
05 августа 2022, 14:54 | Обновлено 05 августа 2022, 15:00
183
0
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта».
«Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. Мы хотим привезти домой еще один трофей, завоевав его в первом матче сезона.
У нас есть возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены сражаться за каждый из них», - сказал Анчелотти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2022, 14:21 0
Венсан Тилль будет выступать за шведский клуб на правах аренды
Другие виды | 05 августа 2022, 13:59 4
Бубка и Гутцайт, вам нормально?
Футбол | 04.08.2022, 18:50
Футбол | 05.08.2022, 01:00
Футбол | 05.08.2022, 04:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.08.2022, 21:38
05.08.2022, 06:43 27
Теннис
04.08.2022, 21:50 2
03.08.2022, 16:37
03.08.2022, 23:10 6
04.08.2022, 13:30
04.08.2022, 22:24 16