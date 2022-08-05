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Испания
05 августа 2022, 14:54 | Обновлено 05 августа 2022, 15:00
183
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сражаться за каждый из шести трофеев»

Наставник «Реала» ставит перед своей командой максимальные цели

05 августа 2022, 14:54 | Обновлено 05 августа 2022, 15:00
183
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сражаться за каждый из шести трофеев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта».

«Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. Мы хотим привезти домой еще один трофей, завоевав его в первом матче сезона.

У нас есть возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены сражаться за каждый из них», - сказал Анчелотти.

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Источник УЕФА
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