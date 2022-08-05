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Англия
05 августа 2022, 12:09 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
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0

ВИДЕО. Новая тактика Джошуа, где играет Ворскла, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 августа 2022, 12:09 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
110
0
ВИДЕО. Новая тактика Джошуа, где играет Ворскла, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Новый тренер Энтони Джошуа, рассказал о психологических изменениях боксера
2. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
3. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
4. Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал

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Источник Sport.ua
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