Англия05 августа 2022, 12:09 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
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ВИДЕО. Новая тактика Джошуа, где играет Ворскла, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 августа 2022, 12:09 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
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1. Новый тренер Энтони Джошуа, рассказал о психологических изменениях боксера
2. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
3. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
4. Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал
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