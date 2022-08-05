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  4. Женская сборная Украины по футболу сохранила 34 место в рейтинге ФИФА
Сборная УКРАИНЫ
05 августа 2022, 13:12 |
141
0

Женская сборная Украины по футболу сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Американки сохраняют лидерство

05 августа 2022, 13:12 |
141
0
Женская сборная Украины по футболу сохранила 34 место в рейтинге ФИФА
ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда после матчей отбора ЧМ-2023 с Шотландией (0:4) и Венгрией (2:0) по-прежнему занимает 34-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте (1643,46 балла).

Добавим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Германия и Швеция. Соперники сборной Украины в отборе ЧМ-2023 занимают в рейтинге следующие места: Испания — восьмое (-1), Шотландия — 23-е (0), Венгрия — 44-е (-2), Фареры — 100-е (-1).

Следующий мировой рейтинг будет опубликован 13 октября 2022 года.

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Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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