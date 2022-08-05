Стало известно, за какую сумму Бордо выкупил у Шахтера контракт Игнатенко

Французский «Бордо» в летнее межсезонье воспользовался опцией на выкуп контракта у «Шахтера» 25-летнего опорного полузащитника Даниила Игнатенко, который вторую часть минувшего сезона провел в стане «жирондинцев» на правах аренды.

Сообщается, что французский клуб выкупил украинца за 1 млн евро.

Отметим, что Игнатенко подписал с «Бордо» контракт на четыре года.