Украина. Премьер лига05 августа 2022, 12:56 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
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Стало известно, за какую сумму Бордо выкупил у Шахтера контракт Игнатенко
Французы очень хотели видеть украинца в своем составе
05 августа 2022, 12:56 | Обновлено 05 августа 2022, 13:26
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Французский «Бордо» в летнее межсезонье воспользовался опцией на выкуп контракта у «Шахтера» 25-летнего опорного полузащитника Даниила Игнатенко, который вторую часть минувшего сезона провел в стане «жирондинцев» на правах аренды.
Сообщается, что французский клуб выкупил украинца за 1 млн евро.
Отметим, что Игнатенко подписал с «Бордо» контракт на четыре года.
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