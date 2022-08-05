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  4. Сан-Хосе. Обидчица Калининой обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала
WTA
05 августа 2022, 11:55 |
135
0

Сан-Хосе. Обидчица Калининой обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала

Кори Гауфф оказалась сильнее в двух партиях

05 августа 2022, 11:55 |
135
0
Сан-Хосе. Обидчица Калининой обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф и Наоми Осака

Американская теннисистка Кори Гауфф (№11 WTA) пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Хосе.

Во втором круге 18-летняя американка,посеянная под шестым номером, переиграла экс-первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии (№41 WTA).

Сан-Хосе. Второй круг
Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:4

Далее по сетке у Гауфф противостояние со вторым номером посева Паулой Бадосой из Испании.

В первом круге Кори остановила украинку Ангелину Калинину.

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Источник Sport.ua
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