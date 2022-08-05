WTA05 августа 2022, 11:55 |
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Сан-Хосе. Обидчица Калининой обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала
Кори Гауфф оказалась сильнее в двух партиях
05 августа 2022, 11:55 |
135
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Американская теннисистка Кори Гауфф (№11 WTA) пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Хосе.
Во втором круге 18-летняя американка,посеянная под шестым номером, переиграла экс-первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии (№41 WTA).
Сан-Хосе. Второй круг
Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:4
Далее по сетке у Гауфф противостояние со вторым номером посева Паулой Бадосой из Испании.
В первом круге Кори остановила украинку Ангелину Калинину.
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