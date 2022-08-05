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05 августа 2022, 11:48 |
1005
0

ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом

Форвард похвастался тем, как умеет набивать мяч

05 августа 2022, 11:48 |
1005
0
ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом
ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре, который сейчас является единственным легионером команды, показал свою технику работы с мячом на тренировке.
 

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Источник Sport.ua
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