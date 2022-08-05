Молодежные турниры05 августа 2022, 11:48 |
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ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом
Форвард похвастался тем, как умеет набивать мяч
05 августа 2022, 11:48 |
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Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре, который сейчас является единственным легионером команды, показал свою технику работы с мячом на тренировке.
🤩 Лассіна Траоре ⚽️#Shakhtar pic.twitter.com/DmFMfsJeNS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2022
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