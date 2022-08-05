Черноморец разочарован уходом Русина, клуб откажется от арендованных

По информации ТаТоТаке, в «Черноморце» разочарованы тем, что форвард Назарий Русин, которого ранее арендовали у «Динамо», покинул команду и перешел в «Зарю».

Сообщается, что Русин провел хорошую подготовку и хотел начинать сезон в «Черноморце», но теперь стал частью обмена по переходу Владислава Кабаева в «Динамо».

«Черноморец», по сути, вообще остался без форвардов, что беспокоит тренера Романа Григорчука. А руководство клуба после этой ситуации решило, что вообще откажется от любых вариантов с арендами.