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  4. Черноморец разочарован уходом Русина, клуб откажется от арендованных
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 11:30 |
385
0

Черноморец разочарован уходом Русина, клуб откажется от арендованных

В клубе не ожидали, что потеряют игрока

05 августа 2022, 11:30 |
385
0
Черноморец разочарован уходом Русина, клуб откажется от арендованных
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, в «Черноморце» разочарованы тем, что форвард Назарий Русин, которого ранее арендовали у «Динамо», покинул команду и перешел в «Зарю».

Сообщается, что Русин провел хорошую подготовку и хотел начинать сезон в «Черноморце», но теперь стал частью обмена по переходу Владислава Кабаева в «Динамо».

«Черноморец», по сути, вообще остался без форвардов, что беспокоит тренера Романа Григорчука. А руководство клуба после этой ситуации решило, что вообще откажется от любых вариантов с арендами.

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Черноморец Одесса Назарий Русин Динамо Киев
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Источник ТаТоТаке
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