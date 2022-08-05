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  4. Луческу не хочет отпускать Бурду, Динамо нужен защитник для ротации
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 10:49 |
1078
0

Луческу не хочет отпускать Бурду, Динамо нужен защитник для ротации

Никита Бурда вряд ли покинет киевскую команду

05 августа 2022, 10:49 |
1078
0
Луческу не хочет отпускать Бурду, Динамо нужен защитник для ротации
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, защитник Никита Бурда не станет участником обмена между «Динамо» и «Зарей», где в киевскую команду перейдет Владислав Кабаев, а в обратном направлении последуют Роман Вантух и Назарий Русин.

Ранее сообщалось, что вместе с ними в «Заре» окажется Бурда, однако наставник «Динамо» Мирча Луческу хочет иметь игрока для ротации в центре обороны.

Кроме того, если команда не выйдет в группу Лиги чемпионов, все еще не исключена продажа Ильи Забарного, поэтому клуб решил оставить Бурду, несмотря на его травматичность.

Недавно агент игрока рассказал о продлении контракта с клубом. Сообщается, что договор продлили на 1 сезон.

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Динамо Киев Никита Бурда Мирча Луческу Заря Луганск Владислав Кабаев
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Источник ТаТоТаке
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