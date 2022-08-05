Луческу не хочет отпускать Бурду, Динамо нужен защитник для ротации

По информации ТаТоТаке, защитник Никита Бурда не станет участником обмена между «Динамо» и «Зарей», где в киевскую команду перейдет Владислав Кабаев, а в обратном направлении последуют Роман Вантух и Назарий Русин.

Ранее сообщалось, что вместе с ними в «Заре» окажется Бурда, однако наставник «Динамо» Мирча Луческу хочет иметь игрока для ротации в центре обороны.

Кроме того, если команда не выйдет в группу Лиги чемпионов, все еще не исключена продажа Ильи Забарного, поэтому клуб решил оставить Бурду, несмотря на его травматичность.

Недавно агент игрока рассказал о продлении контракта с клубом. Сообщается, что договор продлили на 1 сезон.