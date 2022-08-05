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Украина. Первая лига
05 августа 2022, 10:35 | Обновлено 05 августа 2022, 10:38
930
0

Молодой украинский полузащитник подписал контракт с киевским клубом

Александр Чернов будет выступать под 14 номером в ФК Оболонь

05 августа 2022, 10:35 | Обновлено 05 августа 2022, 10:38
930
0
Молодой украинский полузащитник подписал контракт с киевским клубом
Instagram. Александр Чернов

Молодой 20-летний полузащитник Александр Чернов подписал контракт с ФК «Оболонь» и будет выступать под 14 номером.

В прошлом сезоне Александр выступал в луцкой «Волыни». В Первой лиге он провел 18 матчей и еще 3 матча в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился.

Александр также прокомментировал свой переход в новый клуб:

«Мне очень приятно стать частью ФК «Оболонь». Я очень быстро стал частью коллектива. Помню "бело-зеленых" еще с прошлого сезона. Мне очень нравится их стиль игры. Команда пытается постоянно контролировать мяч и выходить из обороны за счет коротких передач. Очень благодарен ребятам из ВСУ, защищающим наше государство и благодаря которым мы можем играть в футбол. Надеюсь это быстро кончится и они смогут прийти и поболеть за нас».

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Источник ФК Оболонь
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