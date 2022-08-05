Днепр-1 пополнился украинским защитником

Официальный сайт клуба УПЛ «Днепр-1» объявил о том, что состав команды пополнил защитник Евгений Цымбалюк.

При этом клуб не сообщает о том, подписал ли игрок контракт или находится на просмотре. Ранее ряд игроков уже были на просмотре и покинули команду.

26-летний Цымбалюк известен по выступлениям за «Олимпик» и «Десну». В минувшем сезоне Цымбалюк провел 15 матчей в составе черниговской команды.