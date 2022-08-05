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  4. Днепр-1 пополнился украинским защитником
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 10:28 |
1092
0

Днепр-1 пополнился украинским защитником

К команде присоединился Евгений Цымбалюк

05 августа 2022, 10:28 |
1092
0
Днепр-1 пополнился украинским защитником
ФК Олимпик Донецк. Евгений Цымбалюк

Официальный сайт клуба УПЛ «Днепр-1» объявил о том, что состав команды пополнил защитник Евгений Цымбалюк.

При этом клуб не сообщает о том, подписал ли игрок контракт или находится на просмотре. Ранее ряд игроков уже были на просмотре и покинули команду.

26-летний Цымбалюк известен по выступлениям за «Олимпик» и «Десну». В минувшем сезоне Цымбалюк провел 15 матчей в составе черниговской команды.

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Источник СК Днепр-1
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