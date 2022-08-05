Другие новости05 августа 2022, 09:16 | Обновлено 05 августа 2022, 09:19
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Экс-форвард Олимпика и Карпат перешел в Дебрецен за 130 тысяч евро
Матар Дийе играл в УПЛ с 2019 по 2020 годы
05 августа 2022, 09:16 | Обновлено 05 августа 2022, 09:19
811
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24-летний сенегальский форвард Матар Дийе, известный в Украине по выступлениям за «Олимпик» и «Карпаты», продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
В сентябре 2020 года Дийе покинул «Олимпик» и на правах свободного агента перешел в хорватскую «Горицу», которая ныне продала форварда в «Дебрецен».
По неофициальной информации «Дебрецен» заплатил за Дийе 130 тысяч евро.
Подробности личного контракта Матара с венгерским клубом не раскрываются.
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