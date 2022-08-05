Экс-форвард Олимпика и Карпат перешел в Дебрецен за 130 тысяч евро

24-летний сенегальский форвард Матар Дийе, известный в Украине по выступлениям за «Олимпик» и «Карпаты», продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

В сентябре 2020 года Дийе покинул «Олимпик» и на правах свободного агента перешел в хорватскую «Горицу», которая ныне продала форварда в «Дебрецен».

По неофициальной информации «Дебрецен» заплатил за Дийе 130 тысяч евро.

Подробности личного контракта Матара с венгерским клубом не раскрываются.