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05 августа 2022, 09:16 | Обновлено 05 августа 2022, 09:19
811
0

Экс-форвард Олимпика и Карпат перешел в Дебрецен за 130 тысяч евро

Матар Дийе играл в УПЛ с 2019 по 2020 годы

05 августа 2022, 09:16 | Обновлено 05 августа 2022, 09:19
811
0
Экс-форвард Олимпика и Карпат перешел в Дебрецен за 130 тысяч евро
dvsc.hu. Матар Дийе

24-летний сенегальский форвард Матар Дийе, известный в Украине по выступлениям за «Олимпик» и «Карпаты», продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

В сентябре 2020 года Дийе покинул «Олимпик» и на правах свободного агента перешел в хорватскую «Горицу», которая ныне продала форварда в «Дебрецен».

По неофициальной информации «Дебрецен» заплатил за Дийе 130 тысяч евро.

Подробности личного контракта Матара с венгерским клубом не раскрываются.

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Источник ФК Дебрецен
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