Микель АРТЕТА: «Понимаю, как нам повезло подписать Зинченко и Жезуса»
Украинец может дебютировать уже сегодня
Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил два главных летних трансфера клуба: из «Манчестер Сити» в команду перешли Александр Зинченко и Габриэл Жезус.
«Для таких трансферов обе стороны должны быть довольны сделкой. Гвардиола сказал мне, что Зинченко и Жезус - феноменальные игроки, которых ему приходится терять».
«Я знал их обоих, и я понимаю, как нам повезло заполучить этих двух футболистов», - сказал Артета.
Зинченко может дебютировать в матче АПЛ сегодня, когда команда сыграет в 1-м туре с «Кристал Пэлас».
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