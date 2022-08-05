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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 04:04 | Обновлено 05 августа 2022, 04:49
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0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Теперь украинские игроки могут проявить себя лидерами»

Наставник «Шахтера» – об уходе легионеров

05 августа 2022, 04:04 | Обновлено 05 августа 2022, 04:49
71
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Теперь украинские игроки могут проявить себя лидерами»
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мнениями касательно изменения вектора развития команды.

– 10 клубных воспитанников и полностью украинский стартовый состав в матче с «Аяксом» – сознательный выбор или так получилось?
– Так получилось – даже не подумал об этом. Я никогда не смотрю на возраст футболиста. У меня был опыт, когда молодые воспитанники клуба, которым по 17 лет, играли в высшей лиге вместе со старшими. Выбираю игрока по интеллекту, смотрю, подходит ли он под эту модель игры, отвечает ли характеристикам на ту или иную позицию, воспринимает ли требования тренера, как он прогрессирует и как себя ведет. Но в паспорт я не заглядываю, иначе бы играли все старшие и опытные футболисты.

У каждой команды должен быть баланс. Мы не думали над тем, что на «Аякс» вышли почти все воспитанники клуба. Но, повторюсь, это полное изменение вектора. Впервые в новейшей истории «Шахтера» команда осталась без стольких иностранных футболистов.

Теперь украинские игроки могут проявить себя лидерами. В последнее время многие набирались опыта в арендах. Теперь мы требуем от них стать лидерами и взять ответственность в свои руки, чтобы они были костяком нового «Шахтера», - ответил Йовичевич.

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Источник Трибуна
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