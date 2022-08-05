Англия05 августа 2022, 03:30 | Обновлено 05 августа 2022, 03:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Реймс арендовал форварда Арсенала
Фоларин Балоган проведет сезон в клубе Лиги 1
05 августа 2022, 03:30 | Обновлено 05 августа 2022, 03:37
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Французский «Реймс» арендовал нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает пресс-служба «канониров».
Арендное соглашение 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии рассчитано на один сезон.
Последние полгода Балогун провел в аренде в «Мидлсбро». За первую команду «Арсенала» Фоларин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
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