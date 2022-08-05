ОФИЦИАЛЬНО. Реймс арендовал форварда Арсенала

Французский «Реймс» арендовал нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает пресс-служба «канониров».

Арендное соглашение 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии рассчитано на один сезон.

Последние полгода Балогун провел в аренде в «Мидлсбро». За первую команду «Арсенала» Фоларин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.