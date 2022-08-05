Другие новости05 августа 2022, 02:20 | Обновлено 05 августа 2022, 04:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в хорватскую Истру
Александр Петрусенко продолжит карьеру в Хорватии
05 августа 2022, 02:20 | Обновлено 05 августа 2022, 04:11
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Воспитанник киевского «Динамо» Александр Петрусенко перешел в хорватскую «Истру 1961».
24-летний опорный полузащитник поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2024 года.
Последним клубом Петрусенко был венгерский «Гонвед», за который он выступал с января нынешнего года.
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