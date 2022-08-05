ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в хорватскую Истру

Воспитанник киевского «Динамо» Александр Петрусенко перешел в хорватскую «Истру 1961».

24-летний опорный полузащитник поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2024 года.

Последним клубом Петрусенко был венгерский «Гонвед», за который он выступал с января нынешнего года.